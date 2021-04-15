موعد مباراة الاهلي والنصر في كأس مصر اليوم والقنوات الناقلة

تعرف مع الخليج 365 على القنوات الناقلة وموعد مباراة الأهلي والنصر في كأس مصر، لحساب دور الـ 32، والمقرر لها مساء اليوم الاربعاء 14 أبريل 2021 (الثاني من شهر رمضان).

تنطلق مباراة الأهلي والنصر في تمام الساعة 21:30 بتوقيت القاهرة، 22:30 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت جرينيتش، وهو نفس توقيت مباراة قمة مباريات اليوم بين ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

تقام مباراة الأهلي والنصر في الاسكندرية، وتنقل أحداثها على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي أيمن الكاشف، كما تنقل على أثير إذاعة الشباب والرياضة وإذاعة أون سبورت اف ام مصحوبة بستوديو تحليلي.

وتم تأجيل مباراة الأهلي والنصر من يوم 19 فبراير الماضي بسبب انشغال المارد الأحمر بمبارياته في بطولتي كأس العالم للأندية في قطر، ودور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وترشح نادي النصر إلى دور الـ 32 من كأس مصر بعد أن خاض ثلاث مراحل تمهيدية، بدأها بفوز صعب على فريق الشمس القاهري بهدف دون رد، قبل أن يتجاوزه الدورين التمهيدي الثالث والرابع، بهزيمة فريق مستقبل وطن 2/3 ثم فريق “شبان بدواى” بنتيجة 5/صفر، يوم 5 فبراير الماضي.

وستكون مباراة اليوم هي البروفة الأخيرة بالنسبة للنادي الأهلي قبل مواجهة الزمالك المنتظرة يوم الأحد المقبل الموافق 18 أبريل 2021 في قمة الكرة المصرية بمسابقة الدوري، والمؤجلة منذ الجولة الرابعة.

ويبدأ الأهلي مسيرته في كأس مصر هذا الموسم من دور الـ 32، بعدما تُوج بلقب البطولة في الموسم الماضي 2020/2019، بفارق ركلات الجزاء الترجيحية على حساب نادي طلائع الجيش، بعد التعادل الإيجابي 1/1 في الوقت الأصلي للقاء.

ولن يشارك مع الأهلي عدد كبير من لاعبيه الأساسيين، في مقدمتهم الحارس الدولي محمد الشناوي المصاب بفيروس كورونا مؤخرًا، بالاضافة إلى حسين الشحات للإيقاف، وثنائي الدفاع ياسر إبراهيم ومحمد هاني، وثنائي الوسط جونيور أجايي وحمدي فتحي للإصابة.

وسيغيب أيضًا الظهير الأيسر الدولي التونسي علي معلول لعدم تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن معظم مباريات الأهلي في شهر مارس.