نتيجة مباراة الوحدة وبيرسبوليس في دوري أبطال آسيا «بداية موفقة للوصيف»

تعرف على نتيجة مباراة الوحدة وبيرسبوليس في دوري أبطال آسيا، ضمن مباريات اليوم الأربعاء 14-4-2021، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات.

حقق وصيف بطل النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا “بيرسبوليس” الإيراني فوزًا هامًا على الوحدة الإماراتي، في المباراة التي أقيمت على ستاد بانديت جواهر لال نهرو بمدينة نيو دلهي الهندية.

ودخل بيرسبوليس المباراة بقوة وكاد يفتتح التسجيل في الدقيقة السابعة لولا تألق الشامسي الذي أبعد رأسية المهاجم بأطراف أصابعة لترتطم في العارضية ويبعدها الدفاع.

وجاء رد الوحدة متأخرًا، ففي الدقيقة (20)، حاول المهاجم تيم ماتافج تسديدة كرة من خارج منطقة الجزاء وصلت سهلة في يد حارس بيرسبوليس.

وعاد تيم ماتافج بعدها بدقيقة واحدة فقط ليهدد مرمى بيرسبوليس بهجمة في غاية الخطورة، حيث قابل عرضية أتت من الجهة اليمنى بتسديدة على الطائر جاورت القائم الأيسر ببضعة سنتيمترات.

وواصل نادي الوحدة ضغطه من أجل افتتاح التسجيل، وفي الدقيقة (30)، حاول المهاجم السوري عمر خريبين مباغتة الحارس بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء ولكن مرت بجوار القائم.

وخطف المدافع المخضرم “سيد جلال حسيني” هدف التقدم لنادي بيرسبوليس في الدقيقة (40)، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الإيراني على الوحدة بنتيجة (1-0).

وفي الشوط الثاني، اعتمد بيرسبوليس على الهجمات المرتدة، وسنحت له فرصة لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة (64)، ولكن تسديدة المهاجم اخطأت المرمى.

ورفض حكم المباراة احتساب ضربة جزاء واضحة لمهاجم الوحدة عمر خريبين في الدقيقة (70)، بعد إعاقة من مدافع بيرسبوليس على المهاجم السوري داخل منطقة الـ18.

ولم تشهد باقي الدقائق أي فرصة خطيرة على كلا المرميين، لتنتهي بفوز بيرسبوليس على الوحدة بنتيجة (1-0).

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