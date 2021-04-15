ريال مدريد ومانشستر سيتي يعبران نحو نصف نهائي دوري الأبطال

المنامة - ياسر ابراهيم - حسم ريال مدريد مواجهته أمام ليفربول وتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وبلغ مانشستر سيتي الدور نفسه بعد فوزه على بوروسيا دورتموند.



وواصل ريال مدريد حملته نحو استعادة لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، الغائب عنه منذ 3أعوام، واقتنص تعادلا سلبيا بطعم الفوز من ملعب مضيفه ليفربول.



وكان النادي الملكي قد حقق الأهم بالفوز ذهابا 3-1، وسيكون على موعد مع نادي تشلسي في نصف النهائي.



من جانب آخر، قلب مانشستر سيتي تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول إلى فوز ثمين 2-1 في الشوط الثاني ليحجز مقعده بجدارة في المربع الذهبي للبطولة.



وأنهى دورتموند الشوط الأول لصالحه بهدف سجله جودي بيلينغهام (17 عاما) في الدقيقة 15، ليصبح ثاني أصغر لاعب يسجل في الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال.



وفي الشوط الثاني، سجل مانشستر سيتي هدف التعادل بضربة جزاء للجزائري رياض محرز في الدقيقة 55 ليكون هدفه الأول في البطولة هذا الموسم، علما بأنه خاض اليوم مباراته التاسعة في دوري الأبطال بالموسم الحالي.





وسجل فيل فودين هدف الفوز الثمين لمانشستر سيتي في الدقيقة 75 ليتأهل مانشستر سيتي بالفوز الكبير 4-2 في مجموع المباراتين بعدما فاز على ملعبه 2-1 ذهابا.



وسيلتقي مانشستر سيتي مع باريس سان جيرمان الفرنسي في نصف النهائي، وكان سان جيرمان تأهل للمربع الذهبي أمس الثلاثاء رغم خسارته 1-صفر أمام ضيفه بايرن ميونخ الألماني، حيث سبق لسان جيرمان الفوز 3-2 على ملعب بايرن ذهابا.



وستقام مباراتا ذهاب نصف النهائي يومي 27 و28 أبريل/نيسان الحالي، والإياب يومي 4 و5 مايو/أيار المقبل.



المصدر: وكالات