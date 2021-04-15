الامارات | رسمياً.. إيطاليا تفتح ملاعبها لحضور الجماهير في كأس أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. إيطاليا تفتح ملاعبها لحضور الجماهير في كأس أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الكرة الإيطالي في بيان صحافي، أول من أمس، أن الحكومة الإيطالية وافقت رسمياً على حضور المشجعين في المباريات التي تستضيفها العاصمة روما ضمن كأس أوروبا (يورو 2020)، التي تأجلت من 2020 إلى العام الجاري بسبب جائحة كورونا.

وذكر الاتحاد أن الحكومة وافقت على حضور المشجعين بنسبة 25% من سعة مدرجات الاستاد الأولمبي في روما، وذلك في المباريات الأربع التي تستضيفها المدينة، من بينها المباراة الافتتاحية للبطولة بين المنتخبين الإيطالي والتركي في 11 يونيو المقبل. وقال رئيس الاتحاد الإيطالي جابريلي جرافينا: هي أنباء رائعة سأمررها إلى الاتحاد الأوروبي (اليويفا) على الفور.

ويرغب «اليويفا» في حضور المشجعين في استادات المدن الأوروبية الـ12، ولا يستبعد حظراً في مدن تعاني بشدة من جائحة كورونا.

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