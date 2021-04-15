الامارات | نيمار: حلمنا أكبر من مجرد الإطاحة ببايرن ميونيخ

شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار: حلمنا أكبر من مجرد الإطاحة ببايرن ميونيخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى النجم البرازيلي نيمار سعادة بالغة بتأهل فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا على حساب حامل اللقب بايرن ميونيخ الألماني أول من أمس.

وثأر سان جيرمان لهزيمته أمام البايرن صفر/‏1 في نهائي الموسم الماضي، وتأهل للدور قبل النهائي للمرة الثالثة رغم فوز البايرن في الإياب 1-صفر، كون الفرنسيين فازوا ذهاباً 2-3.

وقال نيمار في تصريح صحافي: باريس سان جيرمان فريق كبير، ونحن الآن في نصف النهائي، ولدينا حلم أكبر من مجرد الفوز والإطاحة ببايرن ميونيخ.

وتابع نيمار: أنا سعيد للغاية. لقد أطحنا ببطل أوروبا، وهو فريق كبير. ورفض في الوقت نفسه الرد على الحديث عن إمكانية رحيله الصيف المقبل.

في جانب آخر، أقرّ مدرب البايرن هانزي فليك بأنه يفكر جدياً بمستقبله بعدما تنازل العملاق الألماني عن لقبه.

وقال بعد المباراة لشبكة «سكاي» الرياضية إن الجميع يعلم بأنه يفكر بمستقبله، وأن عائلته تسانده في أي قرار سيتخذه. ويشير فليك هنا إلى ما دار في الأيام الماضية عن توتر مع المدير الرياضي في النادي البافاري حسن صالحميدزيتش، على خلفية سياسة الانتقالات.

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