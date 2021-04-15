الامارات | 5 أسئـلــة.. جوس: الحمادي وجمعة يستحقان المنتخب.. خورفكان يعلن البقاء في الجولة المقبلة

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسئـلــة.. جوس: الحمادي وجمعة يستحقان المنتخب.. خورفكان يعلن البقاء في الجولة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم محترف خورفكان البرازيلي، برونو جوس، نفسه على أنه أحد أفضل صانعي اللعب الأجانب في الموسم الحالي لدوري الخليج العربي، إضافة إلى قدرته على تسجيل الأهداف من فرص ضعيفة، ليسهم بشكل مباشر في نيل «النسور» نقاط عدة قربته بشكل كبير من البقاء الرسمي الأول في الأضواء.

وقال جوس في حوار أجرته معه «الإمارات اليوم»: «إن نادي خورفكان بيئة نموذجية، وجدت فيه ما يناسب تطلعاتي، لذلك فأنا عازم على الاستمرار مع الفريق لموسم مقبل، كما أتمنى مشاهدة منتخب الإمارات في نهائيات كأس العالم المقبلة، ليعكس بذلك مكانة الكرة الإماراتية الفنية والتاريخية».

وأضاف أن «دوري الخليج العربي يعدّ دورياً قوياً، لذلك لابد أن يسفر عن منتخب قوي قادر على وجوده في الاستحقاقات العالمية المميزة».

للإطلاع على الموضوع كاملا، يرجى الضغط على هذا الرابط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news