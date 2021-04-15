الامارات | الاتحاد الآسيوي للملاكمة يدعم 8 اتحادات وطنية بـ 200 ألف دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الآسيوي للملاكمة يدعم 8 اتحادات وطنية بـ 200 ألف دولار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الاتحاد الآسيوي للملاكمة برئاسة أنس العتيبة، تخصيص 200 ألف دولار لمساعدة ودعم ثمانية اتحادات وطنية هي اليمن، وطاجيكستان، وبنغلاديش، وبوتان، ولاوس، ونيبال، وكمبوديا، وأفغانستان لتطوير وتنمية لعبة الملاكمة فيها. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التطوير والدعم بالاتحاد الآسيوي، الذي عُقد في العاصمة الأوزبكية طشقند وافتتحه العتيبة بحضور رئيس اللجنة الأوزبكي سكين بولاتوف، وجميع الأعضاء.

وأكد العتيبة أن اللجنة تم تشكيلها في يناير الماضي بهدف تنشيط الاستثمار والرعاية لدعم التمويل الذاتي، حيث تم فتح باب التسجيل أمام جميع الاتحادات الوطنية بالقارة الراغبة في الحصول على الدعم لتقديم ملفاتها حتى نهاية شهر فبراير. كما تم حصر كل المتقدمين ودراسة حالاتهم لاختيار الأكثر احتياجاً، ومن ثم التوصل إلى الدول الثماني المشار إليها.

وقال لوكالة أنباء الإمارات (وام): فيما يخص مبلغ الـ200 ألف دولار فقد تم توفير 150 ألف دولار من شركة «غرين هيل» الدولية التي وقعنا معها عقد رعاية، ستقوم بموجبه بتقديم أدوات وأجهزة ومعدات وآلات بهذا المبلغ، فضلاً عن 50 ألف دولار سيتم دفعها من ميزانية الاتحاد الآسيوي.

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