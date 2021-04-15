الامارات | الكمالي مديراً لـ «النزاهة الآسيوية» حتى 2025

شكرا لقرائتكم خبر عن الكمالي مديراً لـ «النزاهة الآسيوية» حتى 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس، عن تجديد الثقة في المستشار محمد الكمالي، للاستمرار في مهمته مديراً للنزاهة في الاتحاد القاري لفترة ثانية، من 2021 وحتى عام 2025. ونوه الاتحاد القاري في بيان صحافي بالعمل الذي تقوم به لجنة النزاهة برئاسة الكمالي، وذلك منذ أن بدأ مهمته في الفترة الأولى في مايو 2017، وذلك من أجل تعزيز النزاهة والشفافية في مختلف مسابقات كرة القدم الآسيوية، وإدارة المعلومات، والإبلاغ عن المخالفات في الاتحاد.

يُذكر أن اختيار الكمالي في الفترة الأولى، تم بالإجماع من قبل برلمان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي انعقد في العاصمة البحرينية المنامة.

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