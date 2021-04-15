الامارات | راشد الظاهري يتعملق في بطولة العالم للكارتينغ

شكرا لقرائتكم خبر عن راشد الظاهري يتعملق في بطولة العالم للكارتينغ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق نجم الكارتينغ الإماراتي راشد الظاهري انتصاراً جديداً في بطولة العالم للكارتينغ بفئة «OK-Junior» في لوناتو الإيطالية، معززاً نتائجه هذا الموسم (ثلاثة انتصارات في أربعة سباقات عالمية للكارتينغ).

وقال راشد في تصريحات صحافية: «هناك العديد من الذكريات الرائعة على هذه الحلبة أستذكر خصوصاً الفوز على هذه الحلبة العام الماضي بكأس الشتاء، لذلك يسعدني الفوز مرة أخرى هنا على هذه الحلبة الأيقونية. هذه نتيجة رائعة ويرجع ذلك لحد كبير إلى الجهود القوية والدعم الفني والتقني من الفريق بأكمله. لقد تمكنا من إكمال إعداد رائع في الوقت المحدد، كما ساعدني المحرك في الحصول على أساس قوي للعمل بجد لتحقيق أفضل ما لدي. أود أن أشكر الفريق بأكمله على جهودهم الرائعة».

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