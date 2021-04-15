الامارات | «عمومية اتحاد السباحة» 26 مايو المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن «عمومية اتحاد السباحة» 26 مايو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّد مجلس إدارة اتحاد السباحة 26 مايو المقبل موعداً لعقد الجمعية العمومية الانتخابية عن الدورة الجديدة 2020-2024، وذلك بموجب قرار لجنة الانتخابات لاتحاد السباحة، والتي رشحتها الجمعية العمومية للاتحاد في وقت سابق. وأكد الأمين العام لاتحاد السباحة، عبدالله الوهيبي، في تصريحات صحافية، أن لجنة الانتخابات قامت بتحديد الجدول الزمني للانتخابات بداية من فتح باب استلام استمارات الترشيح من مقر الاتحاد يوم 18 أبريل الجاري، إضافة إلى تسمية ممثلي الأندية لحضور الجمعية العمومية ومن يحق لهم التصويت في موعد أقصاه 27 أبريل المقبل، وهو اليوم نفسه لغلق باب الترشّح للانتخابات.

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