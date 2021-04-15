الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بطولة

وصف حكام دوليون تواجدوا في بطولة رأس الخيمة «واوان» لبناء الأجسام المردود الفني والتنظيمي، والحفاوة التي ظهرت بها المنافسات بأنها من أبرز البطولات الدولية التي أقيمت في آخر خمس سنوات.

مفاوضات

دخل أحد أندية الدوري في مفاوضات مع لاعب يلعب على سبيل الإعارة في فريق منافس، بعدما تألق بشكل كبير في النصف الثاني من الموسم، مما عقّد المفاوضات بين النادي الذي يمتلك عقده والنادي المعار إليه.

استغراب

طلب مسؤول لجنة مهمة في اتحاد لعبة جماعية من الصحافيين عدم الاتصال به، ما أثار استغراب واندهاش الصحافيين في كيفية اختيار شخصية للعمل التطوعي العام ليس لها رغبة في الحديث مع الآخرين خصوصاً الإعلام.

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