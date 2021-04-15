الامارات | 700 لاعب في انطلاق «البادل تنس» بدورة «ند الشبا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 700 لاعب في انطلاق «البادل تنس» بدورة «ند الشبا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، أمس، منافسات بطولة البادل تنس بمشاركة 700 لاعب ولاعبة ضمن فعاليات النسخة الثامنة من «دورة ند الشبا الرياضية» التي تقام سنوياً في شهر رمضان المبارك، وتستمر منافساتها حتى 29 أبريل الجاري وفق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المعتمدة لجميع المنافسات.

وقالت اللجنة المنظمة للدورة، في بيان، أمس: «بدأت منافسات الدورة أمس في مجمع ند الشبا الرياضي بإقامة منافسات البادل تنس التي تعد من أسرع الرياضات انتشاراً في الدولة وارتبطت بدورة ند الشبا منذ نسختها الأولى، إذ شهد اليوم الأول للدورة إقامة منافسات فئتي البرونزية والذهبية للرجال، وسط إجراءات السلامة للمشاركين واللجنة المنظمة والإعلام، وتتواصل المنافسات اليوم».

وأضافت «تم إجراء فحص (كورونا) للجميع، وتم تقديم إثبات بنتيجة سلبية قبل الدخول إلى قاعة المنافسات، وتقام بطولة البادل تنس هذا العام وفق اللوائح المعمول بها في اتحاد الإمارات للبادل تنس حسب التصنيف الجديد للبطولات المحلية الذي اعتمده الاتحاد أخيراً، وتتضمن البطولة أربع فئات هي الفئة الذهبية للرجال وفئتين برونزيتين للرجال والسيدات والفئة الدولية».

وأوضح البيان أن «النسخة الثامنة من الدورة تحظى برعاية عدد من الدوائر والمؤسسات الوطنية والدولية الحكومية والخاصة، وذلك في إطار تعاون اللجنة المنظمة للدورة مع مختلف المؤسسات من أجل تحقيق رؤية القيادة الرشيدة بجعل الرياضة أسلوب حياة، وإدراكاً من هذه المؤسسات بأهمية الدورة باعتبارها الحدث الرياضي الأهم خلال شهر رمضان، ودورها الكبير في تشجيع كل فئات المجتمع على ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان، للمحافظة على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع من مختلف الجنسيات».

وأكمل: «تضم قائمة الرعاة من الشركاء الاستراتيجيين شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات بدبي وبلدية دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، كما تضم قائمة الشركاء الداعمين سوق دبي الحرة وبوكاري سويت وتيكنو تري، وهي شركة فنلندية تعمل على تزويد الشركات بنظام دعم تقني، وتتمتع بأكثر من 40 عاماً من الخبرة الكبيرة في هذا المجال في جميع أنحاء العالم».

5 فئات في سباق الدراجات

قالت اللجنة المنظمة إنها انتهت من جميع الاستعدادات لبقية المنافسات ليكون التنظيم بمستوى اسم الدورة وإعداد المشاركين فيها، إذ سيقام سباق الدراجات الهوائية لمسافة 75 كيلومتراً على مدار ثلاثة أيام، وهي 22 و23 و24 أبريل 2021، وتتضمن خمس فئات يسمح بالمشاركة فيها لجميع الهواة والمحترفين من المواطنين والمقيمين من عمر 18 سنة فما فوق، والفئات هي الفئة المفتوحة للرجال، والفئة المفتوحة للسيدات، وفئة الهواة المواطنين فقط، وفئة الهواة للمواطنات فقط، وفئة أصحاب الهمم من المواطنين والمقيمين.

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