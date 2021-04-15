الامارات | المهيري يصطاد ذهبية بطولة الرماية المفتوحة للأطباق

شكرا لقرائتكم خبر عن المهيري يصطاد ذهبية بطولة الرماية المفتوحة للأطباق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر رامي المنتخب الوطني، يحيى المهيري، بكأس رماية الأطباق من الحفرة «التراب» التي نظمها اتحاد الرماية وسط إجراءات احترازية وتباعد اجتماعي تنفيذاً للبروتوكول الصحي الذي التزم به المنظمون والرماة على ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وبمشاركة 11 رامياً ورامية. وقالت اللجنة المنظمة في بيان: «جاءت البطولة في وقتها، وأظهر اللاعبون مستوى متميزاً رغم الظروف التي دفعت بعضهم الى الابتعاد لأكثر من عام عن التدريب، إلا أن شغف الكثير منهم بالعودة لممارسة اللعبة كان الدافع الأقوى للمنافسة وقهر الظروف، وبالفعل تفوق يحيى المهيري على نفسه في النهائي وأبلى بلاءً حسناً وحقق فوزاً مستحقاً برصيد 43 طبقاً لينال كأس المركز الأول».

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