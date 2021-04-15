الامارات | «غودولفين» تطلب لقب «كريفن ستيكس» في نيوماركت اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن «غودولفين» تطلب لقب «كريفن ستيكس» في نيوماركت اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحمل المهران «ماستر أوف ذا سيز» و«لاباروسا» آمال «غودولفين» ومدربهما شارلي آبلبي، في المنافسة على لقب سباق «كريفن ستيكس» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة من عمر ثلاث سنوات لفئة «جروب 3»، الذي يجري اليوم لمسافة الميل (1600 متر) عشبي، على مضمار نيوماركت، ويعد أبرز أشواط اليوم الختامي في مهرجان «كريفن» للخيول.

وتستند حظوظ ممثلي «غودولفين»، في مقارعة ثمانية من نخبة جياد مسافة الميل، على أدائهما القوي على المسارات العشبية، بعد أن حقق كلا الجوادين انتصاراً لافتاً على المضمار ذاته في الموسم الماضي، حين ترك «ماستر أوف ذا سيز» انطباعاً رائعاً في تجربته الأولى في نيوماركت، بفوزه في سباق «راولي مايل» الذي أقيم يونيو الماضي، واتبعه في شهر يوليو بالفوز في سباق «سوبرلاتيف ستيكس» لخيول «جروب 2» في مهرجان «جولاي كورس»، قبل أن يشغل المركز الرابع في سباق «فينسنت أوبراين ناشيونال ستيكس» الذي أقيم في سبتمبر 2020 على مضمار «ذي كرا» الإيرلندي في تجربة أولى على صعيد سباقات «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، واختتمها ابن الفحل «دباوي» بإظهار قدراته التحملية على مضمار ميدان بدبي، بالحلول وصيفاً خلف زميله «نافال كراون» في سباق «ميدان كلاسيك» الذي أقيم في فبراير من العام الجاري.

بدوره، استهل المهر «لاباروسا» مسيرته بالفوز على مضمار أسكوت البريطاني في سبتمبر الماضي، وأتبعها في الشهر نفسه وعلى مضمار «راولي مايل» الإنجليزي، بفوزٍ صعب في سباق «تترسولس ستيكس» لخيول «جروب 3»، بفارق الطول عن أقرب منافسيه، وارتقى عقبها للمنافسة على مستوى الفئة الأولى «جروب 1» في مشاركته الأخيرة في سباقات خيول عمر السنتين، بالحلول خامساً في سباق «كرايتيريوم إنترناشيونال» على مضمار «سان كلو» الفرنسي، عندما تراجع عن الصدارة في المراحل الأخيرة من السباق.

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