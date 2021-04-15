الامارات | انتصار «المفجر» و«سرحان» في سباقَي كأس الوثبة بفرنسا

شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار «المفجر» و«سرحان» في سباقَي كأس الوثبة بفرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد مضمار تاربس الفرنسي، أمس، سباقين لكأس الوثبة ستاليونز، الذي يقام بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لدعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا برعاية مهرجان سموّه العالمي. وفاز «المفجر»، لمالكه الشقب ريسنغ، بلقب السباق الأول لكأس الوثبة ستاليونز بري كريس الثاني، متفوقاً على «هزام» الثاني، و«مرجان» الثالث، وكلاهما للشقب ريسنغ. وظفر «سرحان»، المملوك للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، بشوط كأس الوثبة ستاليونز بري فال دادور.

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