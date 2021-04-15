شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص مباراة الأهلي والنصر في كأس مصر وأهداف الفريقين .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تأهل فريق الأهلي لثمن نهائي كأس مصر 2021، بعد فوزه الصعب بنتيجة 2-1 على النصر، في ملعب الإسكندرية خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الأربعاء.

ونجح وليد سليمان في حل شفرة المباراة بهدف جميل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، من تسديدة قوية سكنت الشباك، ليتقدم الأهلي بالهدف الأول ويطلق بعدها حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول.

وعند الدقيقة 54 من الشوط الثاني سجل أحمد الصعيدي هدف التعادل في شباك علي لطفي بعد تسديدة للكرة مباشرة من العرضية الذي أرسلها الجناج الأيسر مستغلا تقدم أحمد بيكهام في الهجمة السابقة للمارد الأحمر.

ونجح والتر بواليا من تسجيل هدف النصر عند الدقيقة 85 من عمر الشوط الثاني بتسديدة قوية لاتصد ولاترد من داخل منطقة الجزاء. ليصعد الأهلي إلى دور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقدم بهدف نظيف على فريق النصر، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم باستاد الإسكندرية، ضمن لقاءات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

دخل الأهلي المباراة بتشكيل معظمه من اللاعبين الذين لا يشاركون بانتظام في المباريات، ولاحت للفريق أكثر من فرصة محققة لهز شباك النصر، ولكنها ضاعت جميعًا بسبب التسرع وعدم التوفيق.

وسعى الأهلي من بداية المباراة لحسم النتيجة مبكرًا وتفادي مفاجآت بطولة الكأس، ولاحت أول فرصة لهز شباك النصر من تسديدة طاهر محمد طاهر في الدقيقة 3، لكن الحارس أحمد جمال تدخل وأنقذ الكرة.

تغيير اضطراري مبكر، ووسط محاولات الأهلي المستمرة لاستكشاف المناطق المؤثرة في دفاعات النصر ومن غزوة سريعة انتهت عند أكرم توفيق داخل منطقة الجزاء، لكنه تعرض للإصابة وخرج في الدقيقة 12 ليحل بدلا منه أليو ديانج في تغيير اضطراري مبكر.

ظل الأهلي على استحواذه وسيطرته على وسط الملعب، ومن هجمة منظمة سريعة في الدقيقة 21 وصلت الكرة إلى مروان محسن مررها سحرية داخل منطقة جزاء النصر، ليتركها وليد سليمان بذكاء لصلاح محسن القادم من الخلف ليسدد مباشرة في المرمى، ولكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر.

هجمات متتالية، توالت هجمات الأهلي كأمواج البحر بمخالب مؤثرة وسط نشاط ملحوظ للاعبي وسط الملعب، وفي الدقيقة 22 كاد صلاح محسن مجددًا يهز الشباك.

في الدقيقة 24 يتغاضى الحكم محمد قابيل عن ركلة جزاء صحيحة لمصلحة مروان محسن بعد عرقلته بوضوح داخل منطقة جزاء النصر، ولو كانت هناك تقنية الفار لتم إيقاف المباراة لمراجعة اللعبة واحتساب المخالفة.

مع توالي هجمات الأهلي ارتفعت وتيرة المباراة، وفي الدقيقة 32 ينال أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي الكارت الأصفر للخشونة. ويظل الأهلي على قوته وسيطرته حتى نجح وليد سليمان في حل شفرة المباراة بهدف جميل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، من تسديدة قوية سكنت الشباك، ليتقدم الأهلي بالهدف الأول ويطلق بعدها حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني وعند الدقيقة 54 من الشوط الثاني سجل أحمد الصعيدي هدف التعادل في شباك علي لطفي بعد تسديدة للكرة مباشرة من العرضية الذي أرسلها الجناج الأيسر مستغلا تقدم أحمد بيكهام في الهجمة السابقة للمارد الأحمر.

ونجح والتر بواليا من تسجيل هدف النصر عند الدقيقة 85 من عمر الشوط الثاني بتسديدة قوية لاتصد ولاترد من داخل منطقة الجزاء. ليصعد الأهلي إلى دور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.