شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يعتذر لفريق ريال مدريد بعد شغب الجماهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتذر ليفربول إلى ريال مدريد منافسه في دوري أبطال أوروبا بعد تضرر حافلة الفريق الإسباني عقب وصولها إلى ملعب أنفيلد لخوض إياب دور الثمانية مساء أمس الأربعاء.

وقال النادي الإنجليزي في بيان: «ندين بشكل قاطع الأحداث التي تسببت في أضرار لحافلة ريال مدريد أثناء وصولها إلى ملعب أنفيلد، إنه سلوك مشين وغير مقبول من قلة من الجماهير».

وتابع: «نعتذر بشدة لضيوفنا عن أي ازعاج أو ضرر حدث لهم. سنعمل مع شرطة مرسيسايد للوصول لحقيقة الأمر وتحديد المسؤولين عن هذه الواقعة».

وأظهر مقطع فيديو على إنستجرام نحو 100 من جماهير ليفربول بعضهم يحمل ألعابا نارية ومشاعل ويطلقون صيحات استهجان عند وصول الحافلة.

وأظهر مقطع فيديو آخر على تويتر تحطم جزء من إطار النافذة الخارجي للحافلة.

وفاز ريال مدريد 3-1 في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي في العاصمة الإسبانية.

ومثل معظم مباريات البطولة هذا الموسم تقام المباراة دون جماهير بسبب قيود فيروس كورونا.