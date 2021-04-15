شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: كارتيرون تعامل بواقعية أمام حرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد محمد صديق، نجم نادي الأهلي والزمالك السابق، بالمستوى الذي ظهر عليه الفريق الاول لكرة القدم بالقلعة البيضاء خلال مباراة حرس الحدود.

وكان الزمالك حقق الفوز على حرس الحدود، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الاربعاء، ضمن مباريات دور ال32 من مسابقة كأس مصر.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«الزمالك ظهر بمستوى مميز في مباراة اليوم، الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الابيض، تعامل بواقعية مع المباراة، حيث كان هناك توازن في التشكيل الذي خاض به المباراة بين اللاعبين الاساسيين والاحتياطيين».

واضاف : «كارتيرون، يجيد التعامل مع اللاعبين من الناحية النفسية، وهو ما يؤثر بالإيجاب على مستواهم الفني داخل ارض الملعب».