شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالجليل منتقدًا موسيماني: الأهلي يفوز بخبرات لاعبيه.. والمستوى في النازل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد عبدالجليل، نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ظهر بمستوى متواضع في مباراة النصر القاهري.

وحقق الأهلي الفوز على النصر القاهري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأربعاء، ضمن مباريات دور الـ32 من مسابقة كاس مصر.

وقال محمد عبدالجليل، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «الطبيعي أن موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر، يقوم بالدفع بعض اللاعبين البدلاء في مباراة النصر، ولكن كان يجب ان يكون هناك توازن في التشكيل».

وأضاف: «كيف يقوم موسيماني، بالدفع بلاعب ناشئ والنتيجة كانت تعادل، انت كدة بتحرق اللاعب».

وواصل: «مستوى الأهلي مع موسيماني في النازل، الاهلي بيفوز بخبرات لاعبيه وليس المدير الفني».