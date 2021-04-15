شكرا لقرائتكم خبر عن «المكافآت» سلاح أسوان قبل مواجهة الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رصد اللواء أحمد سليمان، رئيس نادى أسوان، مكافآت مالية للاعبى الفريق الكروى الأول، من أجل الفوز على الجونة، فى مباراة كأس مصر، والتى ستجمع بين الفريقين مساء غد «الجمعة» ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر والتى ستقام على أرض ملعب استاد بتروسبورت، ويسعى مجلس إدارة نادى أسوان والجهاز الفنى بقيادة علاء عبدالعال لتحفيز اللاعبين بالشكل الأمثل قبل مواجهة الجونة، لضمان استمرار مسلسل الانتصارات الذى بدأه الفريق فى الجولة الماضية لبطولة الدورى الممتاز بالفوز القاتل على إنبى.

فيما حرص علاء عبدالعال، المدير الفنى للفريق، على تصحيح الأخطاء التى ظهرت على أداء اللاعبين، كما كثف الجلسات النفسية مع اللاعبين، مؤكداً أن الفوز على الجونة أمر ليس مستحيلا ولكنه يشترط التزام جميع اللاعبين بالتعليمات الفنية.