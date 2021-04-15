شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبدالعزيز يظهر فى الزمالك بعد سنة نصف.. وعبدالشافى يعود بعد غياب 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد محمود عبد العزيز، لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، بعد غياب طويل عن الملاعب، وذلك عقب مشاركته بديلا في لقاء حرس الحدود، اليوم الأربعاء، على ملعب السويس الجديد في دور الـ 32 ببطولة كأس مصر.

وشارك محمود عبد العزيز على حساب التونسي سيف الدين الجزيري في الشوط الثاني من عمر اللقاء.

وغاب محمود عبد العزيز القلعة البيضاء لمدة تتخطى 18 شهرا، منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال لقاء مصر المقاصة يوم 3 أكتوبر 2019 بالدوري في الموسم الماضي، وخضع عبد العزيز لجراحة في الركبة، لكنه ابتعد لفترة طويلة عن الملاعب بسبب عدم جاهزيته البدنية.

كما عاد محمد عبد الشافى، ظهير أيسر الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، عقب غياب ما يقرب من 6 أشهر، بعد اصابته فى مباراة النادى الأهلى، التى فاز فيها الزمالك بنتيجة 3-1 على القلعة الحمراء، والتى أقيمت فى 22 أغسطس من العام الماضى.

محمد عبدالشافي - صورة أرشيفية

محمود عبدالعزيز «زيزو» - صورة أرشيفية