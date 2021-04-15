شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول × ريال مدريد: رعونة هجومية تؤدي لإقصاء مخيب للريدز مع استمرار العقدة الإسبانية. والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نجح ريال مدريد في بلوغ الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا وذلك بعد تعادله خارج قواعده مع فريق ليفربول بنتيجة 0-0، ليتأهل الفريق الإسباني للدور التالي بفضل مجموع المباراتين (3-1).

ودخل فريق ليفربول المباراة وهم على دراية بأنهم بحاجة لتسجيل هدفين على الأقل دون أن تستقبل شباكهم أي أهداف، لكن ذلك لم يكن الأمر مع تسديدهم 4 كرات فقط على مرمى البلجيكي تيبو كورتوا الذي تالق وأنقذ مرماه وحافظ على شباكه نظيفة.

رجل المباراة:

حصل فيدريكو فالفيردي وترينت أليكساندر أرنولد على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور ، واللافت في الأمر أن كلا اللاعبين لعبا في مركز الظهير الأيمن اليوم.

فالفيردي (لاعب وسط بالأساس) قدم مردود دفاعي كبير، فربح 7 إلتحامات، وأفتك الكرة في 3 مناسبات، وراوغ بنجاح في 3 مناسبات وقطع الكرة في 8 مناسبات، أكثر من أي لاعب أخر في المباراة.

أما بالنسبة لأرنولد، فكان ظهير ليفربول هو الأكثر من حيث صناعة الفرص (6)، ومن حيث لمس الكرة (104) ومن حيث التمريرات العرضية (17)، وكان مصدر الخطورة الأكبر للريدز في المباراة.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- ليفربول سجلوا هدف واحد فقط في الشوط الأول خلال أخر 14 مباراة لعبوها بمختلف البطولات.

- هذه هي أول نتيجة تعادل على الإطلاق في مواجهات ليفربول وريال مدريد بالمسابقات الأوروبية.

- يورجن كلوب تعرض للإقصاء للمرة الثانية فقط من أدوار خروج المغلوب بالمسابقات الأوروبية مع ليفربول. المناسبتين ضد قطبي العاصمة المدريدية (أتلتيكو مدريد في 2020 وريال مدريد في 2021).

- ريال مدريد تأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال بدون كريستيانو رونالدو للمرة الأولى منذ عام 2003.

- هذا هو التأهل رقم 14 للعملاق المدريدي إلى نصف النهائي بمسمى المسابقة الحالي، رقم غير مسبوق لأي ناد أخر في المسابقة.

- زين الدين زيدان تخطى أدوار خروج المغلوب في دوري الأبطال في 14 من أصل 15.

- جميع حالات الخسارة التي أنهت مشوار ليفربول في المسابقات الأوروبية تحت قيادة كلوب تحققت ضد فرق إسبانية.

- زين الدين زيدان وصل إلى نصف نهائي دوري الأبطال كمدرب في 4 مناسبات، أكثر من أي مدرب فرنسي أخر في تاريخ المسابقة.