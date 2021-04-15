شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة كورونا تحسم مصير مشاركة محمد الشناوى في القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى، نتيجة المسحة المقرر أن يجريها محمد الشناوى حارس المرمى، لمعرفة آخر تطورات حالته بعد إصابته بكورونا ومدى قدرته على اللحاق بمباراة القمة أمام الزمالك المقررة الأحد المقبل فى بطولة الدورى الممتاز.

ويأمل المدير الفنى فى تعافى الحارس سريعا والمشاركة مع فريقه خاصة أنه يعتبر فرس الرهان عند موسيمانى لثباته وقدرته على الذود عن مرماه ببسالة، بينما وضع مدرب حراس المرمى برنامجا تدريبيا خاصا للحارس البديل على لطفى لتجهيزه جيدا للقمة تحسبا لغياب الشناوى.

وشارك لطفى أمس فى مباراة النصر بكأس مصر وحرص المدير الفنى على الشد من أزر الحارس وطالبه بالاجتهاد وبذل قصارى جهده ليكون جاهزا تماما للمشاركة فى أى مباراة رسمية، فيما باتت فرصة لحاق ياسر إبراهيم بمباراة الزمالك صعبة، لعدم تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التى تعرض لها فى العضلة الضامة وحاجته لمدة لا تقل عن 10 أيام للتأهيل.

ويسود اتجاه داخل الفريق لعدم المجازفة بإشراك اللاعب لتجنب حدوث انتكاسة وتجدد إصابته ووفقا لمصدر داخل الفريق فان أحمد أبوعبلة طبيب الأهلى نصح المدير الفنى للفريق بعدم التعجل فى الدفع باللاعب خاصة أن المباراة أمامها أيام قليلة ومن الصعب تعافى اللاعب تماما حتى يتم الاعتماد عليه ومشاركته فى مواجهة صعبة.

وكان الجهاز الفنى قد تلقى صدمة بعدما تأكد غياب الثنائى، محمد هانى وجونيور أجاى، عن الفريق لمدة شهر على أقل تقدير، بسبب الإصابة فى العضلة الخلفية، بينما يحتاج حمدى فتحى 6 أسابيع قبل العودة إلى الملاعب.

وفى نفس السياق استعان النادى الأهلى بـ«جهاز حديث» من أجل المساعدة فى علاج بعض اللاعبين ويأتى فى مقدمتهم على معلول نجم الفريق حيث يساهم الجهاز فى سرعة التئام العضلة الخلفية التى تسببت فى غياب على معلول عن الملاعب طوال الفترة الماضية.

ويعانى على معلول من إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية أُصيب به فى مباراة بايرن ميونيخ يوم 8 فبراير الماضى بكأس العالم للأندية، ويأمل الجهاز الطبى فى استجابة اللاعب للجهاز وإمكانية التئام الإصابة حتى يتمكن من العودة للمشاركة فى القمة.

ويواصل حمدى فتحى، لاعب الفريق، أداء تدريبات العلاج الطبيعى والتأهيل التى يؤديها داخل ملعب مختار التتش بالجزيرة.

ويخضع حمدى فتحى لتدريبات بدنية فى الجيم يوميا ويؤدى بعدها فقرة بالجرى حول الملعب ولمس الكرة، وفقا لبرنامج العلاج الذى يخضع له.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة فى الذراع خلال مشاركته مع المنتخب الوطنى فى معسكره الأخير، وخضع لجراحة ناجحة لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية من جديد.

وقرر بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، خوض اللاعبين التدريبات الجماعية اليوم بدون راحة عقب مواجهة النصر أمس وذلك تحضيرا للقمة المقررة الأحد المقبل، ووضع المدرب برنامجا خاصا للاعبين لتجهيزهم جيدا للقاء المقبل بجانب علاج الأخطاء التى وقع فيها الفريق لتجنب تكرارها

على الجانب الآخر، تقدم النادى الأهلى، أمس، باستئناف لاتحاد الكرة ضد العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط بشأن لاعبى الزمالك الذين تجاوزوا فى حق النادى الأهلى ورموزه وجماهيره، عقب مباراة الفريقين بدورى الشباب، التى أقيمت بفرع الأهلى بمدينة نصر الأحد الماضى.