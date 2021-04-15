شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يعلن التشخيص المبدئي لإصابة أكرم توفيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن التشخيص المبدئي لإصابة أكرم توفيق لاعب الفريق، كدمة قوية في الذراع.

وأضاف في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الأهلي أن اللاعب توجه إلى أحد المستشفيات القريبة من استاد الإسكندرية قبل نهاية الشوط الأول مباشرة من أجل إجراء أشعة للاطمئنان على حالته وتشخيصها بدقة، واتخاذ الخطوات الطبية الخاصة بالعلاج.

يذكر أن الأهلي حقق الفوز على فريق النصر بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية، في إطار منافسات دور الـ32 من منافسات كأس مصر.

نجح نادي النصر فى تسجيل هدف التعادل فى مرمى الأهلى فى اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر لتصبح النتيجة 1-1 .

تقدم الأهلي على نظيره النصر بهدف نظيف سجله وليد سليمان في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

وتسلم وليد سليمان الكرة المرتدة من دفاع النصر وسددها قوية معلنا عن هدف الأهلي الأول في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول الذي انتهى بفوز الأهلي 1-0.

قبل أن ينجح النصر فى تسجيل هدف التعادل فى الدقيقة 54 ونجح نادي النصر فى تسجيل هدف التعادل مبكراً عن طريق أحمد الصعيدي فى الدقيقة 54 .



جاء الهدف بعد تبادل كرات رائع بين الظهير الأيسر وأوشا الجناح الأيسر، ولعب الفريق عرضية أرضية لتصل إلى أحمد الصعيدي سددها فى الشباك .