شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحول تأخره لفوز على حرس الحدود .. ويتأهل لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الزمالك علي نظيره حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد السويس الحديد أحرز لنادي الحرس حسن يوسف قبل أن يتعادل أوباما وسيف محمود علاء الثاني والثالث من ضربتي جزاء ضمن مباريات دور الـ 32 من كأس مصر ، ليتأهل الزمالك الي دور الـ 16 لمواجهة الاسماعيلي .

وانتهى الشوط الأول بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره فريق حرس الحدود بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد السويس ضمن مباريات دور الـ 32 من كأس مصر.

نجح حسن يوسف لاعب الزمالك السابق والحرس الحالي في إحراز الهدف الاول للفريق العسكري عن طريق تسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء.

وأدرك الزمالك التعادل عن طريق أوباما من الضربة الحرة المباشرة التي حصل عليها الفريق الأبيض في الدقيقة 18 من عمر المباراة، وسيطر الزمالك على مجريات اللقاء في ظل النقص العددي لفريق الحرس بعدما طرد حكم المباراة مدافع الحرس في كرة هدف التعادل بعد عرقلة حميد أحداد أثناء انفراده بالمرمى.

بدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من، محمد ابوجبل في حراسة المرمى، ومحمود علاء وحسام عبد المجيد ومحمد عبد الشافي و حمزة المثلوثي في خط الدفاع، وفرجاني ساسي واسلام جابر وشيكابالا واوباما وسيف الجزيري في خط الوسط، وحميد أحداد في خط الهجوم .

وأجري محمد حليم المدير الفني لفريق حرس الحدود تغييرين في بداية الشوط الثاني من أجل معالجة العجز والنقص العدد بعد طرد أحمد قطاوي بينما دخل الفرنسي كارتيرون الشوط الثاني بنفس تشكيل الشوط الأول دون أي تغيير .

تشهد الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء احتساب الحكم عمرو رمضان ضربة جزاء لصالح الزمالك بعد دفع خالد سامي مدافع حرس الحدود لحميد أحداد ويتصدي لها محمود علاء ويسددها محرزا الهدف الثاني في الدقيقة 51 من عمر المباراة ليتقدم الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف واحد .

يبدأ الزمالك من جديد في الضغط من أجل إحراز الهدف الثالث لحسم المباراة لكن يتصدي دفاع الحرس لهجمات الزمالك ، ويستغل الزمالك اندفاع حرس الحدود الهجوم لتعويض تقدم الزمالك وهو مايستغله الزمالك من خلال استغلال المساحات الموجودة في دفاع الحرس .

يحرز حميد أحداد هدفا لكنه يحتسبه الحكم تسلل ، يعقبها تغيير جديد وثالث لفريق حرس الحدود ، مع مرور 65 دقيقة تظل النتيجة كناةعي ويظل الزمالك متفوقا أداء ونتيجة ويجري كارتيرون التغيير الاول بخروج سيف الدين الجزيري ونزول محمود عبد العزيز بعد غياب طويل عن الفريق الأبيض في الدقيقة 65 وتغيير رابع من الحرس .

يتوغل اسلام جابر في منطقة حرس الحدود ليعرقله مدافع الخرس وتحتسب ضربة جزاء للزمالك ويتصدي لها من جديد محمود علاء مدافع الزمالك وينجح في إحراز الهدف الثالث للزمالك والثاني لمحمود علاء في الدقيقة 67 من عمر اللقاء .

يجري الفرنسي كارتيرون تغييرين في الدقيقة 71 من عمر اللقاء بنزول حسام أشرف وحازم إمام بدلا من شيكابالا وحمزة المثلوثي ، يواصل ساسي توزيع الهدايا في الملعب وتواصل المرة عنادها مع حميد أحداد ، ويتمثل محمود علاء علي إنذار بعد احتكاك مع مدافع حرس الحدود .

يمتلك الزمالك المرة تماما ويسيطر علي مجريات المباراة ومع الدقيقة 80 يجري كارتيرون تغييرين جديدين بنزول محمد عبد السلام ومروان حمدي بدلا من محمود علاء وحميد أحداد من أجل إراحة اللاعبين ، يندفع فريق الخرس للهجوم أملا في تضييق الفارق في الدقائق الأخيرة من المباراة في ظل اقتراب المباراة من نهايتها والوصول إلى الدقيقة 82 .

يحاول الزمالك إحراز الهدف الرابع في الدقائق الخمسة الأخيرة في ظل ضغط ابيض في كل الملعب ، ويتحصل حسام عبد المجيد علي إنذار بعد عرقلة مهاجم الخرس علي حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 87 يتصدي لها اسعد لاعب الخرس ويطيح بها خارج الملعب ، ويجري الخرس اخر تغييراتهةفي الدقيقة 88 من عمر المباراة ، ويحتسب الحكم أربعة دقائق وقت محتسب بدل ضائع أمر وسط سيطرة كبيرة من الزمالك وتناقل للمرة في وسط الملعب .