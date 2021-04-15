ليفربول يودع دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد

الشارقة - اميمة ياسر -

ودع فريق ليفربول الإنجليزي مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد التعادل سلبيًا أمام نظيره فريق ريال مدريد الإسباني، ضمن منافسات دور ربع النهائي.

وشهدت المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول، مشاركة لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح، في المباراة كاملة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بين الفريقين فى العاصمة الإسبانية مدريد، بفوز الريال بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذه النتيجة يصعد فريق ريال مدريد الإسباني إلى دور نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لمواجهة نظيره تشيلسي الإنجليزي الذي تخطى عقبة بورتو البرتغالي.