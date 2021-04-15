اخبار الرياضه

ليفربول يودع دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر -  

ودع فريق الإنجليزي مسابقة ، بعد التعادل سلبيًا أمام نظيره فريق الإسباني، ضمن منافسات دور ربع النهائي.

وشهدت المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول، مشاركة لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح، في المباراة كاملة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بين الفريقين فى العاصمة الإسبانية مدريد، بفوز الريال بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذه النتيجة يصعد فريق ريال مدريد الإسباني إلى دور نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لمواجهة نظيره الإنجليزي الذي تخطى عقبة بورتو البرتغالي.

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا