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كأس مصر.. نقل أكرم توفيق للمستشفى بعد إصابته بمباراة الأهلي والنصر

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الشارقة - اميمة ياسر - توجه أكرم توفيق لاعب وسط النادي الأهلي، للمستشفى بعد خروجه مصاباً من مباراة الأهلي والنصر بكأس مصر.

وغادر أكرم توفيق مباراة الأهلي والنصر بدور الـ32 لكأس مصر، بعد إصابة في اليد.

وأفاد مراسل "يلا كورة" أن أكرم توفيق وقبل نهاية شوط المباراة الأول، توجه للمستشفى بصحبة أحد أفراد الجهاز الطبي.

ومن المقرر أن تحدد الأشعة حجم إصابة أكرم توفيق.

وانطلق أكرم توفيق واستلم تمريرة من طاهر محمد طاهر، ليصطدم بمدافع النصر ويسقط أرضاً في الدقيقة 7.

واشتكى أكرم توفيق من إصابة في اليد، ولم يستطع إكمال المباراة، وشارك أليو ديانج بدلاً منه في الدقيقة 12.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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