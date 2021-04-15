شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض مرانه غدا بدون راحة استعدادا للقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، استئناف التدريبات الجماعية للفريق مساء غدٍ الخميس عقب الإفطار، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء فى إطار استعداداته لمواجهة الأهلى ببطولة الدورى الممتاز.

ويستعد الزمالك، لخوض مباراة القمة أمام الأهلى المقرر لها الأحد المقبل، ضمن مباريات الدورى.

وتأهل فريق الزمالك، إلى دور الـ 16 فى كأس مصر بعد الفوز على فريق حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب ستاد السويس فى دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

وأحرز أهداف المباراة حسن يوسف لحرس الحدود فى الدقيقة 8، بينما أحرز أهداف الزمالك أوباما فى الدقيقة 18 ومحمود علاء هدفين فى الدقيقتين 51 و69 من ركلتى جزاء.