شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى بعد مباراة بيراميدز والمقاصة اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم، الأربعاء، الموافق 14/ 4/ 2021 إقامة مباراة واحدة فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث استضاف بيراميدز نظيره مصر المقاصة فى المباراة التى جمعتهما على ستاد الدفاع الجوى في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشر، والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

أحرز هدف تقدم بيراميدز محمد فاروق فى الدقيقة 5 من عمر اللقاء، فى الدقيقة 80 نجح عبد الله مجدى فى تسجيل هدف التعادل للفريق الفيومى من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 26 فى المركز الخامس بعدما لعب 16 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في 8 لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين بخلاف لقاء اليوم، فيما يحتل مصر المقاصة المركز السادس برصيد 26 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 5 مباريات وخسر خمسة مواجهات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

ويستمر أحمد سمير لاعب طلائع الجيش على قمة جدول ترتيب الهدافين، حيث سجل اللاعب 9 أهداف حتى الأن، ويأتى من بعده حسام حسن مهاجم سموحة، وعمر كمال لاعب المصرى برصيد 8 أهداف لكل منهما.

وجاء جدول ترتيب هدافى الدورى كالآتى..