شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد العزيز يعود للمشاركة مع الزمالك بعد غياب 550 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد محمود عبد العزيز "زيزو"، لاعب وسط الزمالك، للمشاركة مع فريقه بعد غياب عن المستطيل الأخضر وصل لـ 550 يوما، بعدما شارك بديلا في مباراة الزمالك وحرس الحدود التي انتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف في كأس.

ونزل زيزو بديلًا في لقاء حرس الحدود على حساب سيف الجزيري، اليوم الأربعاء، على ملعب السويس الجديد في دور الـ 32 ببطولة كأس مصر، والتي شهدت تأهل الفارس الأبيض لدور الثمانية.

وغاب محمود عبد العزيز عن الملاعب على خلفية إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال لقاء مصر المقاصة يوم 3 أكتوبر 2019 بالدوري الممتاز.

وخضع عبد العزيز لجراحة في الركبة، لكنه ابتعد لفترة طويلة عن الملاعب بسبب عدم جاهزيته البدنية، بعدما انضم لصفوف الزمالك قادما من سموحة السكندري.

أحرز أهداف المباراة التي جمعت الزملك بالحدود، حسن يوسف لحرس الحدود في الدقيقة 8، بينما أحرز أهداف الزمالك أوباما في الدقيقة 18، ومحمود علاء هدفين في الدقيقتين 51 و69 من ركلتي جزاء.