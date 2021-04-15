شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 14 / 4 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلي، اليوم الأربعاء، الموافق 14 / 4 / 2021، العديد من الأحداث المهمة وأبرزها فوز الأهلي على النصر بنتيجة 2 / 1 في بطولة كأس مصر، والاستئناف على العقوبات الموقعة على لاعبي شباب الزمالك، ومخاطبة اتحاد الكرة لتطبيق اللوائح بشأن حسم لقب دوري الشباب واعتماد المواجهات المباشرة في حسم اللقب كما هو متبع في البطولات القارية والعالمية.

تأهل فريق الأهلي إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر بعد الفوز النصر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وصعد الأهلي لملاقاة إنبي في دور الـ16 في المباراة التي شهدت مشاركة الفريق الأحمر بمجموعة من اللاعبين البدلاء. جاءت البداية من جانب الأهلي الذي حاول الاستحواذ على المباراة من بدايتها وفرض أسلوب لعبه على مجريات اللقاء، وتحصل الفريق الأحمر على ركنية في الدقيقة الثالثة ولكن شتتها دفاع النصر، وتحولت بعد ذلك إلى ركنية جديدة ويشتتها دفاع النصر للمرة الثانية.

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن التشخيص المبدئي لإصابة أكرم توفيق لاعب الفريق كدمة قوية في الذراع. وأضاف أن اللاعب توجه إلى أحد المستشفيات القريبة من استاد الإسكندرية قبل نهاية الشوط الأول مباشرة من أجل إجراء أشعة للاطمئنان على حالته وتشخيصها بدقة، واتخاذ الخطوات الطبية الخاصة بالعلاج. عاد محمود كهربا لاعب الأهلي للمشاركة مع فريقه في الدقيقة 61 من عمر مباراته ضد النصر والتي تجمعهما على استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وعاد كهربا للمشاركة بعد غياب 43 يوما منذ يوم 2 مارس الماضي. وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الأهلي استعدادًا لمواجهة فريق النصر في المباراة التي تجمعهما على استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

نُقل أكرم توفيق لاعب الأهلي إلى المستشفى لإجراء أشعة بعد تعرضه للإصابة في الدقيقة 12 من عمر مباراة فريقه ضد النصر، والتي تجمعهما على استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، بعد شكواه من الإصابة بكدمة قوية في الذراع. وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الأهلي استعدادًا لمواجهة فريق النصر في المباراة التي تجمعهما على استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

أرسلت إدارة النادي الأهلي، خطابًا إلى اتحاد كرة القدم، ظهر اليوم، تحدد فيه موقف الأهلي من قرار الاتحاد بإقامة مباراة فاصلة يوم 20 أبريل الجاري بملعب السكة الحديد، لتحديد الفائز بدوري الشباب «مواليد 99». وطالب الأهلي في خطابه بتطبيق اللوائح المعتمدة والمعلنة للمسابقات المختلفة «مسابقة مواليد 99»، وكذا المعايير المعتمدة في اللوائح المحلية والقارية في تنظيم المسابقات، التي تصب في مصلحة فريق الأهلي للشباب، خاصة أن المواجهات المباشرة هو المعيار الأكثر عدالة، ولا سيما أنه معتمد كمعيار أول محليًّا وقاريًّا في كل المسابقات.