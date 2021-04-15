شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 14 / 4 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلي، اليوم الأربعاء، الموافق 14 / 4 / 2021، العديد من الأحداث المهمة وأبرزها فوز الأهلي على النصر بنتيجة 2 / 1 في بطولة كأس مصر، والاستئناف على العقوبات الموقعة على لاعبي شباب الزمالك، ومخاطبة اتحاد الكرة لتطبيق اللوائح بشأن حسم لقب دوري الشباب واعتماد المواجهات المباشرة في حسم اللقب كما هو متبع في البطولات القارية والعالمية.
تأهل فريق الأهلي إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر بعد الفوز النصر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وصعد الأهلي لملاقاة إنبي في دور الـ16 في المباراة التي شهدت مشاركة الفريق الأحمر بمجموعة من اللاعبين البدلاء.
جاءت البداية من جانب الأهلي الذي حاول الاستحواذ على المباراة من بدايتها وفرض أسلوب لعبه على مجريات اللقاء، وتحصل الفريق الأحمر على ركنية في الدقيقة الثالثة ولكن شتتها دفاع النصر، وتحولت بعد ذلك إلى ركنية جديدة ويشتتها دفاع النصر للمرة الثانية.
قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن التشخيص المبدئي لإصابة أكرم توفيق لاعب الفريق كدمة قوية في الذراع.
وأضاف أن اللاعب توجه إلى أحد المستشفيات القريبة من استاد الإسكندرية قبل نهاية الشوط الأول مباشرة من أجل إجراء أشعة للاطمئنان على حالته وتشخيصها بدقة، واتخاذ الخطوات الطبية الخاصة بالعلاج.
عاد محمود كهربا لاعب الأهلي للمشاركة مع فريقه في الدقيقة 61 من عمر مباراته ضد النصر والتي تجمعهما على استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وعاد كهربا للمشاركة بعد غياب 43 يوما منذ يوم 2 مارس الماضي.
وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الأهلي استعدادًا لمواجهة فريق النصر في المباراة التي تجمعهما على استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.
نُقل أكرم توفيق لاعب الأهلي إلى المستشفى لإجراء أشعة بعد تعرضه للإصابة في الدقيقة 12 من عمر مباراة فريقه ضد النصر، والتي تجمعهما على استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، بعد شكواه من الإصابة بكدمة قوية في الذراع.
وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الأهلي استعدادًا لمواجهة فريق النصر في المباراة التي تجمعهما على استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.
أرسلت إدارة النادي الأهلي، خطابًا إلى اتحاد كرة القدم، ظهر اليوم، تحدد فيه موقف الأهلي من قرار الاتحاد بإقامة مباراة فاصلة يوم 20 أبريل الجاري بملعب السكة الحديد، لتحديد الفائز بدوري الشباب «مواليد 99».
وطالب الأهلي في خطابه بتطبيق اللوائح المعتمدة والمعلنة للمسابقات المختلفة «مسابقة مواليد 99»، وكذا المعايير المعتمدة في اللوائح المحلية والقارية في تنظيم المسابقات، التي تصب في مصلحة فريق الأهلي للشباب، خاصة أن المواجهات المباشرة هو المعيار الأكثر عدالة، ولا سيما أنه معتمد كمعيار أول محليًّا وقاريًّا في كل المسابقات.
تقدم النادي الأهلي اليوم، الأربعاء، باستئناف لاتحاد الكرة، ضد العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط بشأن لاعبي الزمالك الذين تجاوزوا في حق النادي الأهلي ورموزه وجماهيره، عقب مباراة الفريقين بدوري الشباب، التي أقيمت بفرع الأهلي بمدينة نصر الأحد الماضي.
جاء قرار إدارة النادي بتقديم الإستئناف تعبيرًا عن رفضها للعقوبات الصادرة، التي لم تتصدَّ للانفلات السلوكي وتنصف القيم الأخلاقية، ولم تكن رادعة، ولا تعكس حجم التجاوزات التي جاءت من لاعبي الزمالك بحق الأهلي وقياداته وجماهيره.
وأكدت إدارة الأهلي، أن هذه الخروقات غير الأخلاقية تكررت كثيرًا من بعض اللاعبين المدانين، الذين لم يبالوا بالعقوبات والغرامات التي صدرت بحقهم في السابق، ولا حتى التلفيات التي نصت عليها لائحة العقوبات، وإن كانت إدارة النادي ترى أن التلفيات هذه المرة لا تعوضها الغرامات المالية مهما كانت، لأنها تلفيات في الأخلاق والسلوك وتقديم النموذج السيئ للشباب، الذي لن يجني المجتمع من ورائه سوى الاحتقان وتوتر العلاقات بين الجماهير.