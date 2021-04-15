شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى بعد مباراة بيراميدز والمقاصة اليوم الأربعاء 14/ 4/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم، الأربعاء، الموافق 14/ 4/ 2021 إقامة مباراة واحدة فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث استضاف بيراميدز نظيره مصر المقاصة فى المباراة التى جمعتهما على ستاد الدفاع الجوى في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشر، والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

أحرز هدف التقدم لبيراميدز محمد فاروق فى الدقيقة 5 من عمر اللقاء، فى الدقيقة 80 نجح عبد الله مجدى فى تسجيل هدف التعادل للفريق الفيومى من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 26 فى المركز الخامس بعدما لعب 16 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في 8 لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين بخلاف لقاء اليوم، فيما يحتل مصر المقاصة المركز السادس برصيد 26 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 5 مباريات وخسر خمسة مواجهات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

وجاء جدول ترتيب فرق الدورى بعد مواجهة اليوم كالتالى..