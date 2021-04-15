شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك الاربعاء 14 / 4 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 14 / 4 / 2021 فى مقدمتها، تأجيل مباراة الشباب مواليد 99 الفاصلة بين الأهلي والزمالك.

تأجيل اجتماع اتحاد الكرة وناديي الأهلي والزمالك

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل الاجتماع المقرر مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي واللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة التي تدير الزمالك، نظرا لظروف طارئة.

تأجيل مباراة الشباب مواليد 99 الفاصلة بين الأهلي والزمالك