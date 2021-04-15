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7 أخبار رياضية لا تفوتك الاربعاء 14 / 4 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها المصرية اليوم الأربعاء 14 / 4 / 2021  فى مقدمتها، تأجيل مباراة الشباب مواليد 99 الفاصلة بين الأهلي والزمالك.

تأجيل اجتماع اتحاد الكرة وناديي الأهلي والزمالك

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل الاجتماع المقرر مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي واللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة التي تدير الزمالك، نظرا لظروف طارئة.

 

تأجيل اجتماع اتحاد الكرة وناديي الأهلي والزمالك

تأجيل مباراة الشباب مواليد 99 الفاصلة بين الأهلي والزمالك

قررت إدارة مسابقات المراحل السنية والناشئين بالاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراة الأهلي والزمالك مواليد 1999، الفاصلة لتحديد بطل الدوري بعد تساوى الفريقين في النقاط.

 

تأجيل مباراة الشباب مواليد 99 الفاصلة بين الأهلي والزمالك

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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