الامارات | الريال "يعذب" ليفربول.. ويكمل مربع "الأبطال برفقة مان سيتي

شكرا لقرائتكم خبر عن الريال "يعذب" ليفربول.. ويكمل مربع "الأبطال برفقة مان سيتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرض ريال مدريد الاسباني حامل الرقم القياسي في عدد الالقاب (13) التعادل السلبي على مضيفه ليفربول الإنجليزي اليوم بملعب "أنفيلد" في ليفربول في إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وبلغ دور الأربعة. ورافق الريال إلى مربع الأبطال مان سيتي بعد فوزه اليوم أيضا على دورتموند 2-1، ليلتحقا بسان جرمان الفرنسي وتشلسي الانجليزي. ولعب الريال بطريقة دفاعية واضحة "عذب" بها هجوم ليفربول الذي ظهر "مخنوقا" وغير قادر على فك شفرة الدفاع الملكي.

وكان ريال مدريد فاز 3-1 ذهابا في مدريد الثلاثاء الماضي، فضرب موعداً في نصف النهائي مع تشلسي الانجليزي الذي تخطى بورتو البرتغالي بفوزه عليه 2-صفر ذهاباً وخسارته امامه صفر-1 اياباً في مباراتين أقيمتا في اشبيلية بسبب قيود السفر السارية بين انكلترا والبرتغال.

وتقام مباراة الذهاب على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في مدريد في 28 أبريل الحالي، والإياب في الرابع من مايو المقبل بملعب ستامفورد بريدج في لندن. وجدد مانشستر سيتي الانجليزي فوزه على مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني عندنما تغلب 2-1 الاربعاء في دورتموند في إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليبلغ نصف النهائي.

وكان مانشستر سيتي فاز بالنتيجة ذاتها الثلاثاء الماضي على ارضه في ملعب الاتحاد في مانشستر، ليضرب موعدا مع باريس سان جرمان الفرنسي الذي جرد بايرن ميونيخ الالماني من لقبه الثلاثاء (فاز 3-2 ذهاباً وخسر صفر-1 إياباً).

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