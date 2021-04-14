الامارات | خالد باوزير يهدي الشارقة أول فوز في دوري أبطال آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد باوزير يهدي الشارقة أول فوز في دوري أبطال آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق الشارقة أول فوز له في دور المجموعات لدوري ابطال آسيا للأندية 2021 التي يستضيفها النادي وذلك على حساب فريق القوة الجوية العراقي بهدف نظيف سجله اللاعب خالد باوزير خلال المواجهة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على استاد نادي الشارقة ضمن الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية وتصدر الشارقة بهذا الفوز فرق المجموعة برصيد ثلاث نقاط .

وجاء هدف الفوز الثمين للشارقة عن طريق اللاعب خالد باوزير " 62" بعدما تلقى تمريرة زميله كايو لوكاس ليضعها بكل ثقة في مرمى حارس القوية الجوية.

وسيعطي هذا الفوز دفعة معنوية كبيرة للفريق قبل مباراته المرتقبة أمام تراكتور الإيراني ضمن مباريات الجولة الثانية في البطولة.

وواجه الشارقة صعوبات كبيرة خلال المباراة لاسيما في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي نتيجة النقص في صفوفه بسبب غياب نجمه إيغور كورنادو بشكل مفاجئي قبل ساعات من إنطلاقة المباراة بجانب أيضا افتقاده لخدمات مهاجمه البرازيلي ويلتون سواريز بداعي المرض بعدما غادر اللاعب الدولة نهائيا .

وفي مباراة افتتاح مباريات المجموعة تعادل باختاكور الأوزبكي وتراكتور الإيراني بهدفين أهداف لكل منهما سجل لباختاكور دراغان سيران " 69 وشاروف موخدينوف " 75" وخوزويمات ايريكنوف " 82" ولتراكتور " اشكان ديجاه من ركلة جزاء " 53 ومحمد عباس زاده " 56" و85 من ركلة جزاء .

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