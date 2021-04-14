الامارات | رامز جلال يُجبر رمضان صبحي على الاعتراف بالأهلي المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن رامز جلال يُجبر رمضان صبحي على الاعتراف بالأهلي المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجبر الفنان المصري رامز جلال، لاعب فريق بيراميدز والمنتخب المصري رمضان صبحي على الاعتراف خلال استضافته في برنامج "رامز عقله طار" الذي يعرض على قناة "أم بي سي".

وعقب كشف الفنان رامز جلال عن هويته ومحاولة اللاعب الاعتداء عليه، قام مقدم البرنامج بالضغط على رمضان صبحي، ليكشف عن أنه لازال انتمائه الكروي للأهلي المصري ويعشق جمهور الأهلي ويتمنى العودة إلى بيته السابق بشرط أن يوافق نادي بيراميدز على ذلك.

ولاقت الحلقة الكثير من التعليقات خاصة وأنها المرة الأولى الذي يعترف فيها رمضان صبحي بأنه لا زال يعشق الأهلي المصري ويتمنى العودة إليه مرة أخرى ولكن من خلال ناديه الحالي.

ويذكر أن نادي بيراميدز كان قد نجح في ضم صفقة رمضان صبحي الموسم الماضي في صفقة تخطت 40 مليون جنيه مصري للاعب بالموسم الواحد وترك النادي الأهلي الذي كان سبباً في تألقه واحترافه في أوروبا.

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