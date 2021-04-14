شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى الكأس.. الاتحاد السكندرى «يتحدى» دجلة.. والمصرى فى اختبار صعب أمام طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستكمل مساء «الخميس» مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر، بمواجهتين فى غاية القوة، حيث يستضيف المصرى البورسعيدى نظيرة طلائع الجيش على أرض ملعب استاد الإسكندرية، فيما يواجه الاتحاد السكندرى فريق وادى دجلة على أرض ملعب استاد غزل المحلة، وتنطلق المباراتان فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وفقاً للمواعيد الجديدة لمباريات الدورى والكأس فى شهر رمضان المبارك.

ورفع حسام حسن، المدير الفنى لفريق الاتحاد، درجات الاستعداد خلال الأيام الماضية وحرص على تصحيح أخطاء اللاعبين التى ظهرت فى مباراة المقاولون العرب الأخيرة فى بطولة الدورى الممتاز والتى حسمها الفريق السكندرى لصالحه بأربعة أهداف مقابل هدفين، وشاهد الجهاز الفنى للفريق العديد من مباريات وادى دجلة بصحبة اللاعبين للوقوف على مواطن القوة والضعف فى الفريق.

وعلى الجانب الآخر، طالب سالاس، المدير الفنى لوادى دجلة، من لاعبيه بضرورة استغلال الفرص وعدم الرعونة أمام المرمى كما حدث فى مباراة الفريق الماضية أمام الإنتاج الحربى.

وعلى ملعب استاد الإسكندرية يسعى على ماهر، المدير الفنى للمصرى، لتجازو عقبة طلائع الجيش ومواصلة الانتصارات بعد الفوز الأخير فى بطولة الدورى على الجونة، واحتلال الفريق المركز الثانى فى بطولة الدورى الممتاز، ورصد مجلس إدارة النادى المصرى مكافآت مالية للاعبين والجهاز الفنى فى حال الفوز على طلائع الجيش والتأهل إلى دور الثمانية، وذلك فى إطار تحفيز اللاعبين لمواصلة النتائج الإيجابية.

فيما حرص عبدالحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، على عقد العديد من الجلسات الفنية مع اللاعبين على مدار الساعات القليلة الماضية تحدث خلالها عن أهمية الفوز على الفريق البورسعيدى، مؤكدا أن هذا الأمر لن يتحقق إلا من خلال الالتزام بالتعليمات الفنية على مدار شوطى المباراة.