شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يحصد 100 مليون يورو من دورى ابطال اوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «سبورت بيلد» الألمانية، أن بايرن ميونخ الألمانى، لم يخرج خالي الوفاض، بعد توديعه دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي على يد باريس سان جيرمان، بعد وداع حامل اللقب للبطولة رغم فوزه في جولة الإياب بنتيجة 1-0، لكنه خرج بسبب خسارته ذهابا في ملعب أليانز أرينا أمام الفريق الباريسي بنتيجة 2-3.

ورغم ذلك، قالت الصحيفة الألمانية، أن النادي البافاري حصل على حوالي 100 مليون يورو نظير مشاركته في دوري الأبطال هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى حصول بايرن حتى الآن على 85.1 مليون يورو كمكافآت، فيما جنى أكثر من 10 ملايين أخرى.

وكان النادي الألماني سيحصل على 12 مليون يورو أخرى من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» حال وصوله إلى نصف النهائي، ومن المتوقع أن تنعش هذه المبالغ خزينة بايرن، الذي خسر نحو 150 مليون يورو منذ جائحة فيروس كورونا.

يذكر أن بايرن ميونخ حصد ما يزيد عن 130 مليون يورو بعد تتويجه باللقب الموسم الماضي.