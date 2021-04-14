ليفربول يودع دوري أبطال أوروبا بتعادل سلبي أمام ريال مدريد (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ودع فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة محمد صلاح دوري أبطال أوروبا بعدما تعادل سلبيا مع فريقه ريال مدريد في جولة الإياب التى جمعت الفريقين مساء الأربعاء على أرض ملعب الأنفليد معقل الريدز، مستفيدا النادي الإسباني من فوزه في جولة الذهاب بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم الأسبوع الماضي.

بدأ ليفربول اللقاء في شوطه الأول بحماس كبير في محاولة من لاعبيه من تقليص الفارق الذي صنعه ريال مدريد خلال لقاء الذهاب الأسبوع الماضي بفوزه بثلاثية مقابل هدف سجله محمد صلاح.

وعند الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول أضاع فرصة هدف مؤكد بعدما صنع ساديو ماني تمريرة عرضية للنجم المصري الذي سددها من لمسة واحدة وتصدى له كرتوا ببراعة.

وواصل ليفربول ضغط عالي في أول خمس دقائق من عمر الشوط الأول عن طريق محمد صلاح والجناح الأيسر بقيادة ساديو ماني وبرتسون، وفشل ريال مدريد الفريق الضيف من تشكيل أي خطورة على مرمى أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول.

وبدأ ريال مدريد العودة بشكل نسبي عند الدقيقة التاسعة بتسديدة قوية من خارج المنطة للنجم الكراوتي لوكا مودريتش الذي سدد الكرة وتصدى لها أحد مدافعين ليفربول أبعدها لركلة ركنية.

وسدد ميلنر كرة قوية عند الدقيقية العاشرة من الشوط الأول بعدما استلم التمريرة الحريرية من محمد صلاح وسددها النجم الإنجليزي بقوة أعلى مرمى الريال ولكن براعة كرتوا أبعدت الكرة في نهاية المطاف لركلة ركنية.

شهدت الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول الخطورة الأولى لفريق ريال مدريد بعدما رواغ كريم بنزيما كاباك مدافع ليفربول وسدد كرة قوية تصدى لها عارضة أليسون بيكر والتى كادت تسكن شباكه لولا تعاطف العارضة مع الفريق صاحب الأرض.

وشهدت الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول تدخل عنيف من كاسيميرو ضد ملنر الذي كان يمرر الكرة لزميله ساديو ماني، ليضطر حكم اللقاء من إشهار البطاقة الصفراء له.

وكثف ليفربول هجومه عند الدقيقة 30 في محاولة من لاعبيه لتسجيل الهدف الأول خاصة وأن التعادل السلبي في مصلحة ريال مدريد، وحاول الفريق الإنجليزي تشكيل هجماته في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول عن طريق محمد صلاح الذي استطاع في أكثر من مرة مراوغة مدافعي النادي الملكي.

وصنع أرلوند كرة عرضية خطيرة في الدقيقة 37 بعدما استلم الكرة بيسراه وأرسلها إلى أقدام ساديو ماني في مربع العمليات ولكن المهاجم السنغالي تأخر كثيرا لتخرج الكرة بسلام وأمان على دفاعات الفريق الإسباني.

وأهدر محمد صلاح هدف ثاني عند الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول بعدما استلم كرة عرضية داخل منقطة جزاء ريال مدريد من ساديو ماني وسددها النجم المصري أعلى عارضة كورتوا.

وبدقيقة واحدة يهدر فينالدوم فرصة حقيقة ثالثة للنادي الإنجليزي بعدما استلم الكرة العرضية من أرلوند داخل منقطة جزاء الريال وسددها في المدرجات بدلا من شباك كورتوا

بدأ ليفربول الشوط الثاني بقوة وأضاع النجم البرازيلي فرمينو هدفا محققا بعدما نجح في مراغة ميندى لاعب ريال مدريد وسدد صاروخا صوب كرتوا الذي نجح في التصدى للكرة وأخرجها لركلة ركنية.

وأضاع فرمينو هدفا آخر عند الدقيقة 49 بعدما استقبل الكرة العرضية من أرلوند بشكل سئ مما جعل الكرة تخرج بعيدا عن مرمى كرتوا بدلا من أن تسكن شباكه.

وبنفس طريقة الشوط الأول حاول ريال مدريد الاعتماد على الهجمات المرتدة عن طريق كريم بنزيما وفينسيوس وأسينسو الذي دائما كان يلعب في جهة ربتسون لإيقاف سرعاته في الواجبات الهجومية مع فريقه ليفربول.

وكثف ليفربول ضغعطه في الشوط الثاني في محاولة من لاعبيه لانقاذ أنفسهم من المأزق الأوروبي الذي وضعوا أنفسهم فيه بعد خسارتهم بثلاثية مقابل هدف في المباراة الأولى.

وكاد ريال مدريد يسجل عند الدقيقة 53 من الشوط الثاني بعدما نجح فينسيوس في مراوغة أرلوند وعرضة كرة خطيرة كادت أن تصل إلى أقدام بنزيما لولا تألق ملنر الذي تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة عن منطقة جزاء فريقه.

وشكل فرمينو خطورة جديدة على دفاعات ريال مدريد بعدما استلم الكرة من أرلوند في الدقيقة 57 وسددها بقوة تجاه كرتوا ولكن الكرة علت العارضة لتخرج بسلام على دفاعات النادي الإسباني.

وحصل كاباك على بطاقة صفراء لتدخله العنيف مع كاسيميرو عند الدقيقة 59. وأجرى يورجن كلوب تغيره الأول عند الدقيقة بخروج ملنر وكاباك ودخول تياجو ألكانتارا وجوتا، الذي يحاول المدرب الألماني زيادة الضغط الهجومي على دفاعات ريال مدريد خلال الدقائق المتبقية من الشوط الثاني.

وشهدت الدقيقة 65 انقاذ خرافي من أليسون بيكر بعدما تصدى لكرة فينسيوس الذي انفرد بالحارس البرازيلي الذي تصدى للكرة وابتعدت عنه قليلا لتتجه إلى أقدام كريم بنزيما وينقض من جديد أليسون على الكرة ويرسلها إلى أرلوند ليبدأ هجمة مرتدة على دفاعات النادي الملكي.

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح التشكيلة الرسمية الذي يخوض بها لقاء ريال مدريد في جولة الإياب لدوري ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا والذي خسر الفريق الإنجليزي بثلاثية مقابل هدف خلال مباراة الذهاب الثلاثاء الماضي والتى أقيمت على أرض معلب النادي الملكي.

أليسون بيكر في حراسة المرمى

ترينت - فيليس - كاباك - ربرتسون

فابينو - فينالدوم - ملينر

ساديو ماني - جوتا - محمد صلاح