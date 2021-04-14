شكرا لقرائتكم خبر عن هدف النصر فى مرمى الأهلي .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح نادي النصر فى تسجيل هدف التعادل فى مرمى الأهلى فى اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر لتصبح النتيجة 1-1 .

تقدم الأهلي على نظيره النصر بهدف نظيف سجله وليد سليمان في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

وتسلم وليد سليمان الكرة المرتدة من دفاع النصر وسددها قوية معلنا عن هدف الأهلي الأول في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول الذي انتهى بفوز الأهلي 1-0.

قبل أن ينجح النصر فى تسجيل هدف التعادل فى الدقيقة 54 ونجح نادي النصر فى تسجيل هدف التعادل مبكراً عن طريق أحمد الصعيدي فى الدقيقة 54 .



جاء الهدف بعد تبادل كرات رائع بين الظهير الأيسر وأوشا الجناح الأيسر، ولعب الفريق عرضية أرضية لتصل إلى أحمد الصعيدي سددها فى الشباك .

هدف الأهلي الأول

هدف النصر عن طريق أحمد الصعيدي