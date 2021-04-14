شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل الإيجابي يحسم نتيجة الشوط الأول بين الزمالك وحرس الحدود (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره فريق حرس الحدود بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد السويس ضمن مباريات دور الـ 32 من كأس مصر.

نجح حسن يوسف لاعب الزمالك السابق والحرس الحالي في إحراز الهدف الاول للفريق العسكري عن طريق تسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء.

وأدرك الزمالك التعادل عن طريق أوباما من الضربة الحرة المباشرة التي حصل عليها الفريق الأبيض في الدقيقة 18 من عمر المباراة، وسيطر الزمالك على مجريات اللقاء في ظل النقص العددي لفريق الحرس بعدما طرد حكم المباراة مدافع الحرس في كرة هدف التعادل بعد عرقلة حميد أحداد أثناء انفراده بالمرمى.

بدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من، محمد ابوجبل في حراسة المرمى، ومحمود علاء وحسام عبدالمجيد ومحمد عبدالشافي وحمزة المثلوثي في خط الدفاع، وفرجاني ساسي واسلام جابر وشيكابالا واوباما وسيف الجزيري في خط الوسط، وحميد أحداد في خط الهجوم.