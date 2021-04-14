شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يسجل هدف الأهلي الأول في شباك النصر .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم الأهلي على نظيره النصر بهدف نظيف سجله وليد سليمان في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

وتسلم وليد سليمان الكرة المرتدة من دفاع النصر وسددها قوية معلنا عن هدف الأهلي الأول في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول الذي انتهى بفوز الأهلي 1-0.

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي تشكيل فريقه ضد النصر في المباراة التي تجمعهما اليوم الأربعاء ضمن دور الـ 32 ببطولة كأس مصر والتي تقام على استاد الإسكندرية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

على لطفي في حراسة المرمى

أحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وسعد سمير وأحمد نبيل كوكا في الدفاع

ناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد ووليد سليمان في الوسط

مروان محسن وصلاح محسن في الهجوم

ويجلس على مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير حارس مرمي ومحمود كهربا ومحمد سريع وبدر بانون واليو ديانج ومحمد مجدي قفشة ووالتر بواليا ومحمد حسام ميدو وعبدالرحمن أشرف.