شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبدالجليل: «الدنيا كانت بايظة معايا في الزمالك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد عبدالجليل، نجم النادي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، أن تجربته مع نادي الزمالك كانت غير ناجحة.

وقال محمد عبدالجليل، في تصريحات ببرنامج «المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «تجربتي مع نادي الزمالك كانت غير ناجحة»، موضحا: «الدنيا كانت بايظة، في الوقت الذي لعبت فيه لنادي الزمالك».

وأضاف: «كنا فريق الأحلام في ذلك الوقت، وكان يتولى تدريب الفريق فاروق جعفر وأحمد رفعت، وحدثت بعض المشاكل بينهما أثرت على النتائج، حيث كنا متصدرين الدوري بفارق 12 نقطة، قبل أن ينجح الأهلي في حسم الدوري لصالحه».

وأوضح: «لو بلعب في الزمالك في الجيل الحالي، كنت كسرت الدنيا».