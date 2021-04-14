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شاهد هدف حرس الحدود أمام الزمالك .. فيديو

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عمرو الصاوي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

نجح نادي حرس الحدود فى تسجيل هدف مبكر فى مرمى الزمالك ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة مهمة أمام حرس الحدود، الأربعاء 14-4-2021 ضمن منافسات دور 32 من بطولة كأس مصر. ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز وبأداء كبير من أجل تعويض الخروج من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وحسم اللقب رقم 28 في تاريخه.

تنطلق مباراة الزمالك وحرس الحدود، الأربعاء 14-4-2021 في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف بتوقيت ، ويسعى الزمالك للفوز من أجل مصالحة جماهير البيضاء الحزينة بعد الخروج الأفريقي من دوري مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

تنقل قناة أون تايم سبورتس 1 المباراة عبر شاشتها في الموعد الذي يقام فيه اللقاء خاصة أن هذه الشبكة تمتلك حصريا حقوق بث إذاعة مباريات وكأس مصر لموسم 2020 – 2021.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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