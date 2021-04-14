شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد هدف حرس الحدود أمام الزمالك .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نجح نادي حرس الحدود فى تسجيل هدف مبكر فى مرمى الزمالك ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة مهمة أمام حرس الحدود، الأربعاء 14-4-2021 ضمن منافسات دور 32 من بطولة كأس مصر. ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز وبأداء كبير من أجل تعويض الخروج من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وحسم اللقب رقم 28 في تاريخه.

تنطلق مباراة الزمالك وحرس الحدود، الأربعاء 14-4-2021 في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف بتوقيت السعودية، ويسعى الزمالك للفوز من أجل مصالحة جماهير البيضاء الحزينة بعد الخروج الأفريقي من دوري مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

تنقل قناة أون تايم سبورتس 1 المباراة عبر شاشتها في الموعد الذي يقام فيه اللقاء خاصة أن هذه الشبكة تمتلك حصريا حقوق بث إذاعة مباريات الدوري المصري وكأس مصر لموسم 2020 – 2021.