شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: حسين الشحات بتاع سوشيال ميديا.. وإسلام جابر مش مصدق نفسه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد صديق، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، لم يظهر بالمستوى المنتظر منه مع الفريق الأحمر، حتى الآن.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «حسين الشحات، لم يظهر بالمستوى المنتظر منه مع الأهلي حتى الآن، لانشغاله بأمور أخرى خارج الملعب».

وأضاف :«حسين الشحات، بتاع سوشيال ميديا، وهذا أثر على مستواه الفني».

وأشار: «إسلام جابر، لاعب نادي الزمالك، ظهر أيضًا بمستوى متواضع في المباريات التي شارك بها مع الفريق الأبيض في الفترة الماضية».

وواصل :«إسلام جابر، مش مصدق نفسه أنه بيلعب في الزمالك، وهذا قد يكون أثر بالسلب على على مستواه الفني».