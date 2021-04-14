شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: الأهلي يلعب دائماً على الفوز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد صديق، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، يلعب دائمًا على تحقيق الفوز.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «استاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز: «الأهلي يلعب دائمًا على الفوز في جميع المباريات وهذا ما يميزه عن أي نادٍ».

وأضاف: «الأهلي ثقافته غير أي نادٍ، أي لاعب بيدخل في المنظومة، يلعب على المكسب، مفيش حاجة اسمها تعادل او هزيمة، الثلاث نقاط في القلعة الحمراء زي المياه».

ويواجه الأهلي فريق النصر القاهري، على استاد الإسكندرية، في دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.