شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبدالجليل: الدوري المصري ضعيف.. ونمت وأنا أشاهد إحدى المباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى محمد عبدالجليل، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن مسابقة الدوري المصري الممتاز ضعيفة.

وقال محمد عبدالجليل، في تصريحات ببرنامج «استاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز: «مسابقة الدوري الممتاز ضعيفة للغاية، المنافسة محصورة بين ناديي الأهلي والزمالك فقط».

وأضاف :«جميع الفرق لعبت ما لايقل عن 18 مباراة، على الرغم من ذلك لم يستطيعوا منافسة الأهلي والزمالك على لقب البطولة، على الرغم من أن الفريقين لديهما مباريات مؤجلة».

وأضاف: «أكثر نسبة تعادلات في العالم موجودة في الدوري المصري»، مضيفا: «نادي سموحة تعادل في 12 مباراة وهذا يدل أن المدرب يلعب فقط من أجل الاستمرار في منصبه»، موضحا: «المصري والاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا، هم الذين يلعبون على الفوز».

وواصل: «المباريات في مصر ضعيفة للغاية، أنا نمت وأنا أشاهد إحدى المباريات».