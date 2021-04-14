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مدرب النصر: من الصعب تغيير الفريق في يومين

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جدة - خالد شويل - أكد مدرب النصر المؤقت سوريانو فلورين تحمله مسؤولية تعادل فريقه مساء أمس أمام الوحدات الأردني.

وقال خلال المؤتمر الصحفي: «في معظم الوقت استحوذنا على المباراة ولكن لم نستطع فتح اللعب من الخلف رغم تراجع فريق الوحدات، حاولنا، ولكن كما قلت معظم اللعب كان على الأطراف».

وأضاف: كانت مباراة استحواذ ولم تكن هناك فرص حقيقية للتسجيل. وزاد: نعم أتحمل مسؤولية التعادل ولكن أنا استلمت الفريق في يومين وصعب إيجاد كل الحلول المناسبة للظفر بالفوز.

وختم المدرب حديثه بالقول: «حاولت توظيف اللاعبين بالشكل الصحيح وتنشيط الوسط ولكن لم نستطع النجاح».


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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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