شكرا لقرائتكم خبر عن الأسد «يُهدد» القناص آسيوياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يواجه النجم الدولي الهداف التاريخي لنادي الهلال ضمن بطولة دوري أبطال آسيا «القناص» الكابتن ياسر القحطاني الذي يملك «18 هدفاً» خطر تهديد كسر رقمه التهديفي من زميله الحالي المهاجم المحترف الفرنسي بافيتيمبي غوميز الملقب بـ«الأسد» الذي يملك «14 هدفاً».

إذ سيحاول قوميز جاهداً مواصلة العطاء والجهد داخل المستطيل الأخضر خلال مواجهات الزعيم ضمن بطولة دوري أبطال آسيا غدا (الخميس) عندما يستضيف فريق أجمك الأوزبكي على ملعب الأمير فيصل بن فهد «الملز»، وسبق أن طار غوميز بلقب الهداف في الموسم نفسه الذي توج فيه الهلال باللقب القاري موسم 2019.

كما يملك البرازيلي «السوبر» كارلوس إدواردو 12 هدفاً قارياً متساوياً مع الموهوب الدولي المعتزل قائد المنتخب والهلال محمد الشلهوب، ويأتي بعدهما المهاجم السابق الذي مثل الزعيم «الزلزال» ناصر الشمراني الذي يملك 11 هدفاً، وبعده قائد الأخضر ونجم الأزرق الكابتن سالم الدوسري بـ«10 أهداف»، وأخيراً اللاعب الذي كان يمثل الهلال سابقاً السوري عمر خربين بالرصيد ذاته.