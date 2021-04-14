شتوتجارت يتعاقد مع عمر فاروق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعاقد شتوتجارت الألماني لكرة القدم أمس مع لاعب خط الوسط التركي عمر فاروق بياز قادما من فناربخشة، للموسم المقبل، ولكن جونزالو قائد الفريق، سيرحل.

وانضم اللاعب بدون مقابل وبعقد يمتد حتى 2025.

وقال المدير الرياضي، سفين ميسلينتات «عمر موهبة استثنائية وأحد أفضل لاعبي أوروبا في مجموعته العمرية».

وأضاف «حقيقة أنه يلعب لفريق فناربخشة وفريق تحت 21 عاما وهو يبلغ 17 عاما فقط يظهر مدى الإمكانات التي يتمتع بها».

ولكن قائد الفريق كاسترو (33 عاما) سيرحل عندما ينتهي عقده في يونيو.

وقال ميسلينتات «على خلفية الظروف الاقتصادية الصعبة التي تسبب بها فيروس كورونا، قررنا ألا نقدم عرضا لجونزالو».

وانضم كاسترو للفريق قادما من بوروسيا دورتموند في 2018، وبعد الهبوط، ساعد شتوتجارت في الصعود للبوندسليجا، التي استقروا فيها.

وفي الأشهر الأخيرة، أكد اللاعب المخضرم باستمرار أنه يود أن يكمل مسيرته بعد يونيو.