شكرا لقرائتكم خبر شتوتجارت يتعاقد مع عمر فاروق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وانضم اللاعب بدون مقابل وبعقد يمتد حتى 2025.
وقال المدير الرياضي، سفين ميسلينتات «عمر موهبة استثنائية وأحد أفضل لاعبي أوروبا في مجموعته العمرية».
وأضاف «حقيقة أنه يلعب لفريق فناربخشة وفريق تحت 21 عاما وهو يبلغ 17 عاما فقط يظهر مدى الإمكانات التي يتمتع بها».
ولكن قائد الفريق كاسترو (33 عاما) سيرحل عندما ينتهي عقده في يونيو.
وقال ميسلينتات «على خلفية الظروف الاقتصادية الصعبة التي تسبب بها فيروس كورونا، قررنا ألا نقدم عرضا لجونزالو».
وانضم كاسترو للفريق قادما من بوروسيا دورتموند في 2018، وبعد الهبوط، ساعد شتوتجارت في الصعود للبوندسليجا، التي استقروا فيها.
وفي الأشهر الأخيرة، أكد اللاعب المخضرم باستمرار أنه يود أن يكمل مسيرته بعد يونيو.
كانت هذه تفاصيل خبر شتوتجارت يتعاقد مع عمر فاروق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.