اخبار الرياضه

شتوتجارت يتعاقد مع عمر فاروق

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر شتوتجارت يتعاقد مع عمر فاروق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - تعاقد شتوتجارت الألماني لكرة القدم أمس مع لاعب خط الوسط التركي عمر فاروق بياز قادما من فناربخشة، للموسم المقبل، ولكن جونزالو قائد الفريق، سيرحل.

وانضم اللاعب بدون مقابل وبعقد يمتد حتى 2025.

وقال المدير الرياضي، سفين ميسلينتات «عمر موهبة استثنائية وأحد أفضل لاعبي أوروبا في مجموعته العمرية».

وأضاف «حقيقة أنه يلعب لفريق فناربخشة وفريق تحت 21 عاما وهو يبلغ 17 عاما فقط يظهر مدى الإمكانات التي يتمتع بها».

ولكن قائد الفريق كاسترو (33 عاما) سيرحل عندما ينتهي عقده في يونيو.

وقال ميسلينتات «على خلفية الظروف الاقتصادية الصعبة التي تسبب بها فيروس ، قررنا ألا نقدم عرضا لجونزالو».

وانضم كاسترو للفريق قادما من بوروسيا دورتموند في 2018، وبعد الهبوط، ساعد شتوتجارت في الصعود للبوندسليجا، التي استقروا فيها.

وفي الأشهر الأخيرة، أكد اللاعب المخضرم باستمرار أنه يود أن يكمل مسيرته بعد يونيو.

كانت هذه تفاصيل خبر شتوتجارت يتعاقد مع عمر فاروق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا